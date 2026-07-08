Un centro estetico abusivo è stato chiuso a Seriate, dove si svolgevano interventi invasivi senza autorizzazioni. La clinica, allestita in un’abitazione privata, operava senza titoli professionali e in condizioni igienico-sanitarie precarie. Il giro d’affari generato dall’attività clandestina era molto elevato. La polizia ha sequestrato attrezzature e denunciato i responsabili. Nessuna autorizzazione o certificazione sanitaria era stata rilasciata per le procedure eseguite.

Una clinica estetica completamente clandestina, allestita all’interno di un’abitazione privata, a Seriate, dove venivano eseguiti interventi invasivi senza alcuna autorizzazione e in condizioni igienico-sanitarie precarie. È la scoperta fatta dai militari della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Bergamo, al termine di una complessa indagine coordinata dalla locale procura. Al centro dell’inchiesta (fascicolo del pm Marchina) una donna di nazionalità ucraina, ora indagata per esercizio abusivo della professione medica. Secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle, la donna, pur essendo priva di una laurea in medicina e chirurgia e non risultando iscritta ad alcun Albo professionale, effettuava regolarmente trattamenti estetici di competenza strettamente medica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiuso centro estetico abusivo. Un giro d’affari vertiginoso senza alcun titolo professionale

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