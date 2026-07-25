Colloquio tra il ministro Hashem e il capo delegazione UE Eichhorst in Egitto
Il ministro dell’Industria egiziano e il capo della delegazione europea si sono incontrati in Egitto. La riunione si è tenuta a Il Cairo e ha coinvolto i rappresentanti delle due parti. La discussione ha riguardato questioni di interesse economico e commerciale tra l’Egitto e l’Unione Europea. Nessun dettaglio sui contenuti specifici delle conversazioni è stato reso noto.
Incontro Strategico tra Egitto e Unione Europea. Il Cairo, la capitale dell’Egitto, è stato recentemente teatro di un’importante riunione tra il ministro dell’Industria egiziano, Khaled Hashem, e Angelina Eichhorst, capo della delegazione europea nel Paese. Questo incontro ha avuto come obiettivo principale il rafforzamento della cooperazione bilaterale in diversi settori chiave, inclusi quelli industriali, commerciali e degli investimenti. La sua importanza si riflette nel fatto che l’Unione Europea rappresenta attualmente il principale partner economico e commerciale dell’Egitto, fornendo supporto cruciale per lo sviluppo del Paese. Strategie Industriali e Sostegno alle PMI. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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