Il ministro Giuli a colloquio con Meloni per un’ora a Palazzo Chigi

Il ministro della Cultura ha passato circa un’ora a Palazzo Chigi in un incontro con il presidente del Consiglio. La riunione si è svolta in via riservata, senza ulteriori dettagli diffusi. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata al termine dell’incontro. La visita si inserisce in un calendario di incontri istituzionali del ministro. Non sono stati comunicati i temi trattati durante la conversazione.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli, a quanto si apprende, è stato circa un’ora a Palazzo Chigi. Giuli è arrivato attorno alle 15.15 nella sede del governo, pochi minuti prima della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un incontro che arriva dopo la decisione di Giuli di c ambiare i vertici del proprio staff, con i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic e uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Non sono trapelati ancora ulteriori dettagli sull’incontro. Giuli e il nodo di Bruxelles con il caso Biennale sul tavolo.🔗 Leggi su Open.online

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