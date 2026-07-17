Incontro tra il ministro dell’Interno libico e il Commissario Ue su migrazione e frontiere

Da napolipiu.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 12 aprile 2025, il ministro dell’Interno libico e il commissario europeo per gli Affari Interni e la Migrazione si sono incontrati. L’obiettivo era discutere di migrazione e sicurezza delle frontiere. Durante l’incontro, hanno affrontato temi legati alla cooperazione tra Libia e Unione Europea, senza comunicare dettagli specifici sui contenuti o le decisioni prese.

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Incontro tra Emad Trabelsi e Magnus Brunner: Rafforzare la Cooperazione nella Sicurezza delle Frontiere. Il 12 aprile 2025, si è svolto un incontro significativo tra il ministro dell’Interno della Libia, Emad Trabelsi, e il commissario europeo per gli Affari Interni e la Migrazione, Magnus Brunner. L’incontro ha avuto luogo a Napoli durante una cerimonia di benvenuto in occasione del summit dei ministri dell’Interno dei paesi MED5, che include Italia, Cipro, Grecia, Malta e Spagna. L’obiettivo principale di questo incontro è stato quello di discutere strategie comuni per affrontare le sfide legate alla sicurezza delle frontiere, all’immigrazione irregolare e alla lotta contro i traffici di esseri umani. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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