Ilaria Salis ha commentato a «Repubblica» il licenziamento di due collaboratori senza giusta causa e il risarcimento di 300.000 euro. Ha attribuito la responsabilità al messo giudiziario, affermando di non essere presente o di essere rimasta inattiva durante l’episodio. La vicenda ha suscitato reazioni di imbarazzo tra alcuni esponenti politici.

L’altra Salis parla a «Repubblica» sul caso del licenziamento senza giusta causa di 2 collaboratori e il risarcimento da 300.000 euro. Bonelli e Fratoianni imbarazzati Non c’ero, e se c’ero dormivo: Ilaria Salis spiega a Repubblica la sua versione sul triste episodio che l’ha coinvolta. L’eurodeputata di Avs, ricordiamolo, è stata condannata dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano a risarcire per 300.000 euro due collaboratori assunti nel 2024 con due contratti in scadenza a luglio 2029, ovvero alla fine del mandato della parlamentare, licenziati solo dopo pochi mesi, a inizio 2025, e senza preavviso. «La sentenza», dice la Salis, «che è di primo grado, non è entrata nel merito, non ha accertato che non ci fosse giusta causa. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Collaboratori licenziati: Ilaria Salis incolpa il messo giudiziario

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ilaria Salis incolpa il messo giudiziarioIlaria Salis ha dichiarato di non essere presente al momento del licenziamento di due collaboratori, affermando di essere addormentata se c’era.

Ilaria Salis fuori controllo, diluvio di video contro i collaboratori licenziatiUn video diffuso online mostra Ilaria Salis che si scaglia contro i collaboratori licenziati, commentando la decisione di interrompere i rapporti di...

Temi più discussi: Ilaria Salis condannata per il licenziamento dei collaboratori: maxi-risarcimento da 300mila euro; Avs, Ilaria Salis condannata per aver licenziato due collaboratori senza giusta causa; Ilaria Salis e i due collaboratori licenziati: Niente giusta causa, li risarcisca; Ilaria Salis è stata condannata per aver licenziato senza giusta causa due collaboratori.

Ilaria Salis, scoppia il caso: condannata per due collaboratori licenziati x.com

Ilaria Salis condannata per aver licenziato due collaboratori senza giusta causa reddit

Ilaria Salis: Collaboratori licenziati? Non rispondevano alle mail e non ci parlavamo più. Non sapevo nulla del processoNon mi sono mai arrivate le notifiche. Ilaria Salis, l'europarlamentare di Avs, condannata a risarcire 300mila euro a due ... msn.com

Ilaria Salis condannata per il licenziamento senza giusta causa di due collaboratoriL'Eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra si difende così: la sentenza è solo di primo grado e già impugnata ... tg.la7.it