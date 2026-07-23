ilaria salis fuori controllo diluvio di video contro i collaboratori licenziati

"Sinceramente credo che interrompere il rapporto con i due collaboratori sia stata la decisione giusta, non è stata una scelta presa a cuor leggero": Ilaria Salis, condannata in primo grado a risarcire oltre 300mila euro per aver licenziato due suoi collaboratori "senza giusta causa", ha spiegato in diverse storie su Instagram che la sua condanna si dovrebbe principalmente al fatto che non fosse presente in aula. In processi di questo tipo, infatti, spetta sempre al datore di lavoro dimostrare la giusta causa. "Io non ho potuto farlo perché ero incolpevolmente assente". E ancora: "Non c'ero perché non ero mai stata informata dell'udienza". Poi, ha chiarito quali sarebbero i motivi dietro la sua decisione di licenziare i due collaboratori: "Li conoscevo da tempo e hanno seguito la mia situazione quando ero in carcere in Ungheria. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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