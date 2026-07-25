Coach Repeša | A Napoli voglio vincere Nba Europe? Bisogna regolamentare il mercato dei college perdiamo troppi giocatori già pronti

Il coach ha dichiarato di voler vincere in una partita a Napoli. Ha anche commentato sulla possibilità di un Nba Europe, sottolineando la necessità di regolamentare il mercato dei college per evitare la perdita di molti giocatori già pronti. La rubrica si rivolge a chi apprezza il suono dei rimbalzi e il fischio delle scarpe sui campi da basket, siano essi parquet o cemento.

“Il Fatto a spicchi” è la rubrica dedicata a chi ama il rumore dei rimbalzi e il fischio delle suole sui parquet dei templi del basket o sul cemento dei campetti di quartiere, a chi non rinuncia a giocare con gli amici neppure se più vecchio e meno tutto di Lebron o a chi vorrebbe farlo senza rompersi le ossa, a chi sogna di diventare campionessa o campione, a chi si commuove quando la figlia o il figlio fanno canestro in palestra e poi nella vita. Perché il basket può essere una scuola di vita. Vediamo come con grandi personaggi che ne hanno fatto e ne fanno la storia in Italia. Dodicesima puntata Prima puntata: Gigi Datome Seconda puntata:... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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