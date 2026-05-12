Nel Napoli troppi giocatori interessati più a fuggire che a vincere

Da ilnapolista.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Napoli, si nota una presenza significativa di giocatori che sembrano più orientati a cercare una via d'uscita che a concentrarsi sulla vittoria. Le recenti sconfitte sono state difficili da affrontare e hanno portato alla luce alcune dinamiche interne alla squadra. La situazione solleva questioni sul coinvolgimento e sulla motivazione dei giocatori, in un momento in cui la squadra si aspetta risultati diversi.

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Le sconfitte sono sempre dure a essere digerite. E ogni sconfitta porta con sé un processo e alcune verità. La caccia alle responsabilità fu la fortuna di Aldo Biscardi che inventò una trasmissione che ha stravolto il racconto del calcio (e non solo) in Italia. Oggi è tutto un Processo del Lunedì. Sta di fatto che il Napoli ieri ha perso in casa 2-3 col Bologna di Italiano. Ha perso a nostro avviso in modo sconsiderato. Si era sul 2-2, gli azzurri avevano esaurito la spinta offensiva e a quel punto il pareggio sarebbe andato più che bene. Ma questo Napoli ogni tiro in porta prende gol. Impossibile non evidenziare il non ruolo di Milinkovic Savic portiere stra-protetto dalla critica e da Conte che ha questa mania del portiere coi piedi e il lancio lungo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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