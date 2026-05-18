Il Napoli è come la sinistra | non basta vincere bisogna vincere come dico io PODCAST

In una nuova puntata del podcast InpatExpat, Raniero Virgilio si collega da Berlino mentre Fabio Avallone è a Napoli. La squadra ha già conquistato la Champions League e la Supercoppa, e si trova al secondo posto in campionato. La stagione è considerata particolarmente positiva e da ricordare. Nel discorso si fa un paragone tra la squadra e la sinistra politica, sottolineando che per vincere non basta arrivare primi, ma bisogna farlo secondo determinati modi.

Nuova puntata di InpatExpat con Raniero Virgilio collegato da Berlino e Fabio Avallone da Napoli. La Champions è in cassaforte, la Supercoppa in bacheca, il secondo posto in campionato firmato: stagione da incorniciare. Mica per tutti. C’è una fetta di tifo che non si accontenta mai, e in questa puntata ci si mette lì a capire perché. Il sospetto è chirurgico: a Napoli, come a sinistra, vincere non basta se non si vince esattamente “come dico io”. Una sindrome trasversale e molto contemporanea, che Virgilio e Avallone raccontano alternando l’osservatorio mitteleuropeo a quello cittadino. Nel mezzo c’è di tutto. Un portiere che divide (anche tra chi non se ne accorge fino a quando non para). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Il Napoli è come la sinistra: non basta vincere, bisogna vincere come dico io

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