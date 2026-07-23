Dopo la 18ª tappa del Tour de France 2026, Tadej Pogacar mantiene la maglia gialla e la prima posizione in classifica generale. La tappa, lunga 185,2 chilometri, si è conclusa senza modifiche ai primi tre classificati. Nessuna variazione è stata registrata tra i leader della classifica, che rimangono invariati rispetto alle tappe precedenti. La corsa prosegue con i atleti ancora in gara, senza cambiamenti nelle posizioni di vertice.

La classifica del Tour de France 2026 non cambia nelle prime posizioni: Tadej Pogacar non ha intenzione di cedere la vetta. La diciassettesima tappa, con i suoi 185,2 chilometri e quasi 3.900 metri di dislivello, rappresentava una grande occasione per gli scalatori, dopo diverse giornate sulla carta più favorevoli ai velocisti. Dopo una serie di salite intermedie, il traguardo di Orcières Merlette - entrata nella storia nel 1971 con la prima vittoria di Luis Ocaña contro Eddy Merckx - ha proposto un'ascesa finale lunga e regolare, terreno ideale per gli attacchi degli uomini di classifica. Anche se Richard Carapaz (staccati gli inseguitori a 3 km dal fotofinish) ha vinto la frazione odierna, lo sloveno dell'UAE Team Emirates XRG continua a difendere la maglia gialla, con Remco Evenepoel e Isaac Del Toro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Classifica Tour de France 2026: Pogacar sempre in maglia gialla dopo la 18ª tappa

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TOUR DE FRANCE 2026 - Pogacar, Seixas... Les meilleurs moments de la présentation des équipes !

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