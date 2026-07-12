LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | otto uomini al comando ma Pogacar li tiene ad un minuto
Otto uomini sono in fuga durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, ma il miglior classificato tra loro, Pogacar, si trova a circa un minuto dal gruppo maglia gialla. La situazione rimane fluida, con alcuni fuggitivi che tentano di mantenere il vantaggio, mentre altri potrebbero cercare di accelerare per evitare il rientro del gruppo principale. La corsa continua con questa dinamica.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 16:12 Qualcuno tra i fuggitivi deve cercare di rompere gli indugi per cercare di evitare il rientro del gruppo maglia gialla. 16:09 E’ Van der Poel a dettare il ritmo dei battistrada, ma l’andatura è moderata e potrebbe rimescolarsi tutto. 16:o6 Inizia la salita, che probabilmente scioglierà ogni dubbio. Intanto il gruppo maglia gialla si riporta ad un minuto dai fuggitivi. 16:03 Siamo a 60 chilometri dal traguardo e la situazione non è ancora ben delineata. 16:00 Terminata la discesa, tra pochissimo si tornerà a salire. Di pianura quest’oggi praticamente neppure l’ombra. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: Tappa 6 | Chi può fermare Pogaar Percorso e favoriti
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