CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 16:12 Qualcuno tra i fuggitivi deve cercare di rompere gli indugi per cercare di evitare il rientro del gruppo maglia gialla. 16:09 E’ Van der Poel a dettare il ritmo dei battistrada, ma l’andatura è moderata e potrebbe rimescolarsi tutto. 16:o6 Inizia la salita, che probabilmente scioglierà ogni dubbio. Intanto il gruppo maglia gialla si riporta ad un minuto dai fuggitivi. 16:03 Siamo a 60 chilometri dal traguardo e la situazione non è ancora ben delineata. 16:00 Terminata la discesa, tra pochissimo si tornerà a salire. Di pianura quest’oggi praticamente neppure l’ombra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: otto uomini al comando, ma Pogacar li tiene ad un minuto

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