La Classifica Album della settimana numero 30 del 2026 vede dopo Anna, l’arrivo di un’altra artista donna nella top ten, Gracie Abrams con il suo nuovo album Daughter From Hell, pubblicato lo scorso 17 luglio. Recupera una posizione Samurai Jay con Amatore, che sale dalla #11 alla #10. Il secondo lavoro in studio dell’artista partenopeo è arrivato a distanza di sei anni da Lacrime ed è stato anticipato da Halo, tra i tormentoni della scorsa estate ed Ossessione, presenta sul palco del 76esimo Festival Di Sanremo. Alla #9 (dalla #18) sale È O G di G. Mineiro: l’artista che ha portato nella Penisola il funk brasiliano, si sta ritagliando un posto da protagonista con il brano contenuto nella tracklist, Splinter Cell. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Album: Anna mantiene la vetta, Gracie Abrams entra in top ten

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CLASSIFICO LA TOP 10 DI ANNA PEPE

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Temi più discussi: Anna domina le classifiche: Million Dollar Babe resta l’album più venduto per la seconda settimana consecutiva; Classifica FIMI dal 17 al 23 luglio 2026, Shakira e Burna Boy con l'inno dei Mondiali volano al primo posto nei singoli; ANNA trionfa con 'Million Dollar Babe', batte i Rolling Stones e fa la storia; Anna resta regina della hit parade con Million dollar babe.

Classifica #FIMI dal 17 al 23 luglio 2026, Shakira e Burna Boy con l’inno dei Mondiali volano al primo posto nei singoli Anna mantiene la vetta negli album con il suo Million Dollar Babe. Tutti gli aggiornamenti x.com

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