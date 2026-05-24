classifica album shiva ritorna al primo posto con vangelo drake entra in top ten

Notizia in breve

La classifica degli album si è modificata con le nuove uscite. Shiva ha ripreso il primo posto con “Vangelo”, mentre Drake è entrato tra i primi dieci. Le nuove uscite, tra cui anche artisti come Flago G e Sayf, hanno spinto alcune posizioni verso l’alto e hanno modificato la top ten. La lista riflette i cambiamenti più recenti nel settore musicale.