Classifica Album Shiva ritorna al primo posto con Vangelo Drake entra in top ten
La classifica degli album si è modificata con le nuove uscite. Shiva ha ripreso il primo posto con “Vangelo”, mentre Drake è entrato tra i primi dieci. Le nuove uscite, tra cui anche artisti come Flago G e Sayf, hanno spinto alcune posizioni verso l’alto e hanno modificato la top ten. La lista riflette i cambiamenti più recenti nel settore musicale.
Le ultime uscite stravolgono la top della Classifica Album, che irrompere nelle posizioni più alte Flago G e Drake e consolidarsi al tempo stesso, la presenza di Shiva e Sayf. Recupera otto posizioni Mediterraneo di Bresh, dalla #18 alla #10. L’album il terzo in studio del cantautore ligure e chiude la trilogia dedicata al mare aperta nel 2020 con Che Io Mi Aiuti e proseguita da Oro Blu. Tra i brani apripista figura Guasto D’Amore, divenuto l’inno dei tifosi del Genoa. Scivola dalla #6 alla #9, Anche Gli Eroi Muoiono di Shiva. Arrivato a distanza di due anni da I Nomi Del Diavolo, è stato pubblicato il 30 gennaio ed in concomitanza della release è stato reso disponibile il singolo Eroina, in collaborazione con Tutti Fenomeni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Shiva - V per Vangelo (Audio)
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