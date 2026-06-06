Sul podio della classifica settimanale dei 100 album, Shiva conquista la prima posizione con il suo ultimo disco, intitolato “Vangelo”. Tra i dieci album più venduti, si trovano anche le nuove uscite di Sal Da Vinci e Paul McCartney, entrati nella top ten. La classifica si basa sui dati di vendita raccolti tra il 29 maggio e il 4 giugno. Sono 18.000 le copie vendute da Shiva in questa settimana.

La Classifica Top 100 Album stilata da Fimi e Niq sui dati della settimana dal 29 maggio al 4 giugno, vede l’arrivo sul podio di 18k e Madman con Shiva ed il suo ultimo lavoro in studio Vangelo. La top ten si apre con una new entry, The Boys Of Dungeon Lane di Paul McCartney, alla #10. Pubblicato lo scorso 29 maggio, il 20esimo lavoro in studio dell’ex Beatles è il suo lavoro più introspettivo fino ad oggi e riporta l’ascoltatore alle origini. In questi nuovi brani, Paul r acconta con rara sincerità della sua infanzia nella Liverpool del dopoguerra, della tenacia dei suoi genitori e delle prime avventure condivise con George Harrison e John Lennon, molto prima che il mondo sentisse parlare della Beatlemania. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Classifica Album: il ritorno di Shiva in vetta con “Vangelo”, Sal Da Vinci e Paul McCartney entrano in top ten

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Per il Vangelo di Shiva manca veramente poco

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