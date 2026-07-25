Al porto di Civitavecchia si sono verificati disordini a causa del mancato arrivo di una nave. Centinaia di persone provenienti da diverse regioni italiane hanno iniziato a protestare e a creare tensione. La situazione si è sviluppata questa mattina, generando confusione tra i presenti e rallentamenti nelle operazioni portuali. Non sono stati segnalati interventi delle forze dell’ordine o incidenti gravi. La protesta continua senza sosta nel porto.

AGI - Caos al porto di Civitavecchia dove, da questa mattina, centinaia di persone provenienti da varie zone dell’Italia hanno iniziato a protestare e a creare momenti di forte tensione. Il porto di Civitavecchia nel caos. Il motivo alla base delle proteste sarebbe il mancato arrivo di una nave che avrebbe dovuto portare le persone a Tunisi, ma che non è mai arrivata. Sul posto le forze dell'ordine. Civitavecchia "autostrada del mare" . Il porto di Civitavecchia collega stabilmente il Centro Italia con le principali isole del Mediterraneo (Sardegna e Sicilia), con la Spagna e appunto con il Nord Africa. Noto storicamente come " Porto di Roma ", rappresenta uno dei principali hub europei per il traffico di crociere e traghetti passeggeri. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Civitavecchia, il porto nel caos per il mancato arrivo di una nave

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Porto di Civitavecchia: le immagini del primo yacht nel nuovo varco a sud

Notizie e thread social correlati

Emergenza Hantavirus – L’arrivo della nave Hondius nel porto di Granadilla a TenerifeUna nave da crociera è entrata nel porto di Granadilla a Tenerife, come mostrano le immagini della televisione pubblica spagnola.

Nave in fiamme, chiuso per sicurezza il Porto di Napoli, deviate le imbarcazioni in arrivoIl porto di Napoli ha chiuso il traffico marittimo dopo un incendio a bordo della nave GNV Phoenix.

Temi più discussi: A12 chiusa per quattro notti tra Civitavecchia Nord e il Porto: orari e deviazioni; Civitavecchia, ferito durante una battuta di pesca: scattano i soccorsi in mare; A12 Roma-Civitavecchia, quattro notti di chiusura tra Civitavecchia Nord e Porto; Interporto di Orte, la rinascita della piattaforma logistica che guarda al porto di Civitavecchia: oltre.

22.07.2026 ore 10.30UTC #OceanViking molla gli ormeggi dal porto di Civitavecchia per una nuova missione di recupero di neo risorse inps da sbarcare in Italia. questa è la 17 missione di trasporto della legione straniera in Italia nel mese di Luglio (4 sono x.com

ULTIMORA. Protesta in atto al porto. Bloccati i varchi di ingressoC'è agitazione al porto di Civitavecchia dove è in corso una clamorosa protesta che ha portato al blocco dei varchi di ingresso. A quanto sembra, a ... trcgiornale.it

A12 chiusa per quattro notti tra Civitavecchia Nord e il Porto: orari e deviazioniStop verso Tarquinia e la SS1 Aurelia dalle 22 alle 6 per lavori di pavimentazione. Percorsi differenti per auto e mezzi pesanti. Non accessibile l’area di servizio Tolfa Est ... civonline.it