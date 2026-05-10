Emergenza Hantavirus – L’arrivo della nave Hondius nel porto di Granadilla a Tenerife

Una nave da crociera è entrata nel porto di Granadilla a Tenerife, come mostrano le immagini della televisione pubblica spagnola. A bordo della nave è stato riscontrato un focolaio di hantavirus, secondo quanto comunicato dalle autorità locali. La nave ha attraccato nel porto durante le operazioni di routine, mentre le squadre sanitarie stanno gestendo la situazione. Nessuna informazione è stata fornita sui passaggeri o sull’equipaggio coinvolti.

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La nave da crociera Hondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di hantavirus, è entrata nel porto di Granadilla, sull’isola di Tenerife come lo mostrano immagini della tv pubblica spagnola. L’imbarcazione ha gettato l’ancora al suo interno. Nelle prossime ore è prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e parte dell’equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare eventuali ulteriori contagi. A Gaza anche gli assorbenti sono introvabili. La guerra passa dal corpo delle donne In Israele manca una leader di sinistra come Shulamit Aloni. Che aveva idee molto chiare sull’occupazione Ucraina, il Cremlino nega una tregua prolungata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Emergenza Hantavirus – L’arrivo della nave Hondius nel porto di Granadilla a Tenerife ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Focolaio di hantavirus sulla nave Hondius a Tenerife: rimpatrio sanitario per i passeggeri Notizie correlate Hantavirus, la nave Hondius attracca al porto di Granadilla a TenerifeLa nave da crociera MV Hondius, colpita dall’hantavirus, è attraccata al porto di Granadilla, sull’isola di Tenerife nelle prime ore di domenica,... Allerta Hantavirus, la nave Hondius arrivata a Tenerife: delegazione Oms al porto di Granadilla(Adnkronos) – E' entrata all'alba nel porto di Granadilla, a Tenerife, la nave da crociera Mv Hondius a bordo della quale è stato registrato un...