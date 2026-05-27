Nave in fiamme chiuso per sicurezza il Porto di Napoli deviate le imbarcazioni in arrivo

Da napolitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il porto di Napoli ha chiuso il traffico marittimo dopo un incendio a bordo della nave GNV Phoenix. Le imbarcazioni in arrivo sono state deviate verso altri porti. Non sono stati segnalati feriti tra i passeggeri e l’equipaggio. Le operazioni di spegnimento sono in corso, mentre la nave rimane sotto sequestro per motivi di sicurezza. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Molta paura ma fortunatamente nessun ferito per l’incendio divampato a bordo della nave GNV Phoenix, nel Porto di Napoli. L'unità, ferma in cantiere, non è operativa ed era sottoposta a lavori di manutenzione presso la banchina numero 29-30.L'allarmeL’allarme è scattato nella zona di poppa della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ernest Hemingway A Farewell to Arms | Complete Edition | For Sleep – Complete Audiobook & Review

Video Ernest Hemingway A Farewell to Arms | Complete Edition | For Sleep – Complete Audiobook & Review

Notizie e thread social correlati

Nave passeggeri in fiamme nel porto di Napoli: vigili del fuoco in azioneUn incendio si è sviluppato nel pomeriggio su una nave passeggeri ormeggiata nel porto di Napoli, nella zona delle banchine 29 e 30.

Incendio nel porto di Napoli, fiamme dal ponte di una nave: nessun ferito, operazioni di spegnimento in corsoUn principio di incendio si è verificato nel cantiere navale del porto di Napoli, coinvolgendo una nave non operativa della GNV in manutenzione.

porto di napoli nave in fiamme chiusoIncendio nel porto di Napoli, fiamme dal ponte di una nave: nessun ferito, operazioni di spegnimento in corsoAll'interno del cantiere navale del porto di Napoli si è verificato un principio di incendio. Una nave non operativa della GNV, in stato di manutenzione, è stata protagonista ... ilmattino.it

porto di napoli nave in fiamme chiusoNave passeggeri in fiamme nel porto di Napoli: vigili del fuoco in azioneSecondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato la Gnv Phoenix, traghetto passeggeri e merci entrato di recente nella flotta Grandi Navi Veloci ... napolitoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web