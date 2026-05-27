Nave in fiamme chiuso per sicurezza il Porto di Napoli deviate le imbarcazioni in arrivo
Il porto di Napoli ha chiuso il traffico marittimo dopo un incendio a bordo della nave GNV Phoenix. Le imbarcazioni in arrivo sono state deviate verso altri porti. Non sono stati segnalati feriti tra i passeggeri e l’equipaggio. Le operazioni di spegnimento sono in corso, mentre la nave rimane sotto sequestro per motivi di sicurezza. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.
Molta paura ma fortunatamente nessun ferito per l’incendio divampato a bordo della nave GNV Phoenix, nel Porto di Napoli. L'unità, ferma in cantiere, non è operativa ed era sottoposta a lavori di manutenzione presso la banchina numero 29-30.L'allarmeL’allarme è scattato nella zona di poppa della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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