Nave in fiamme chiuso per sicurezza il Porto di Napoli deviate le imbarcazioni in arrivo

Notizia in breve

Il porto di Napoli ha chiuso il traffico marittimo dopo un incendio a bordo della nave GNV Phoenix. Le imbarcazioni in arrivo sono state deviate verso altri porti. Non sono stati segnalati feriti tra i passeggeri e l’equipaggio. Le operazioni di spegnimento sono in corso, mentre la nave rimane sotto sequestro per motivi di sicurezza. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.