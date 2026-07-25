Civitavecchia e Fiumicino ricevute fantasma tra porto e aeroporto | stangata per taxi e Ncc

A Fiumicino e Civitavecchia, sono state riscontrate ricevute false tra porto e aeroporto. Le autorità hanno intensificato i controlli su taxi e Ncc nei principali punti di accesso turistico della zona. Sono stati sequestrati documenti e multati operatori che avevano emesso fatture non conformi. Nessuna persona è stata arrestata. Le verifiche proseguiranno nelle prossime settimane per contrastare le frodi fiscali legate ai servizi di trasporto.

Fiumicino, 25 luglio 2026 – Controlli rafforzati su taxi e servizi di noleggio con conducente nei principali punti di accesso turistico della provincia di Roma. Nel corso dell’anno, i finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno intensificato le verifiche presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino e lo scalo portuale crocieristico di Civitavecchia. L’attività ha riguardato soprattutto il rispetto degli obblighi fiscali da parte degli operatori impegnati nel trasporto dei passeggeri in arrivo e in partenza dai due snodi. Taxi e Ncc, 122 mancate emissioni di documenti fiscali. Nel primo semestre del 2026, i militari del Gruppo di Civitavecchia e della Compagnia di Fiumicino hanno riscontrato 122 mancate emissioni di documenti fiscali destinati alla certificazione dei corrispettivi. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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