Fiumicino in arrivo nuove licenze Taxi e autorizzazioni NCC

A Fiumicino sono state rilasciate nuove licenze Taxi e autorizzazioni NCC per far fronte all’aumento della domanda di mobilità nel territorio. La decisione riguarda specificamente il rilascio di licenze e autorizzazioni aggiuntive. La misura mira a soddisfare le esigenze di trasporto locale in crescita. Le nuove autorizzazioni entreranno in vigore nei prossimi giorni. Nessuna informazione è stata fornita sui numeri esatti di licenze o autorizzazioni rilasciate.

Fiumicino, 4 giugno 2026 – Nuove licenze Taxi e nuove autorizzazioni NCC per rispondere alla crescita del territorio e all’aumento della domanda di mobilità. La Giunta comunale di Fiumicino ha approvato l’atto di indirizzo per l’avvio delle procedure finalizzate all’assegnazione di 40 nuove licenze Taxi e 150 nuove autorizzazioni NCC. A commentare il provvedimento è l’assessore al Servizio Taxi e NCC, Raffaello Biselli. “La crescita del nostro territorio richiede servizi sempre più efficienti e adeguati alle esigenze dei cittadini, dei lavoratori e dei milioni di visitatori che ogni anno raggiungono Fiumicino”, ha dichiarato. Il Comune parte da un dato preciso: l’attuale contingente, composto da 34 licenze Taxi e 60 autorizzazioni NCC, non è più considerato sufficiente rispetto alle esigenze del territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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