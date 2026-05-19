Aeroporto Fiumicino | Ncc e abusivi al Leonardo Da Vinci sanzioni per 25mila euro

I carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino hanno svolto controlli nelle aree arrivi dell’aeroporto Leonardo da Vinci, concentrandosi su attività di noleggio con conducente e soggetti abusivi. Durante le operazioni, sono state elevate sanzioni per un totale di 25.000 euro a carico di operatori non autorizzati. I controlli hanno interessato sia vetture di noleggio non in regola sia persone che esercitavano attività di trasporto senza autorizzazione ufficiale.

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