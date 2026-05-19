Aeroporto Fiumicino | Ncc e abusivi al Leonardo Da Vinci sanzioni per 25mila euro

Da romatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino hanno svolto controlli nelle aree arrivi dell’aeroporto Leonardo da Vinci, concentrandosi su attività di noleggio con conducente e soggetti abusivi. Durante le operazioni, sono state elevate sanzioni per un totale di 25.000 euro a carico di operatori non autorizzati. I controlli hanno interessato sia vetture di noleggio non in regola sia persone che esercitavano attività di trasporto senza autorizzazione ufficiale.

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Ncc e abusivi all'aeroporto di Fiumicino. I carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino, hanno svolto mirati servizi all’interno dell’aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci”, in particolare nelle aree arrivi dei terminal, per contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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