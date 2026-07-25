Cina-Turchia oggi Nations League volley femminile 2026 | orario semifinale programma streaming

Sabato 25 luglio alle 13 si gioca la semifinale della Volleyball Nations League femminile 2026 tra Cina e Turchia. La partita si svolge in un’unica sfida, che deciderà quale delle due nazionali accederà alla finale. L’incontro si terrà in un impianto non specificato e sarà possibile seguirlo in streaming. Nessun’altra squadra è coinvolta in questa fase.

A separare Turchia e Cina dalla finale della Volleyball Nations League 2026 c’è un solo ostacolo. Le due Nazionali si affrontano sabato 25 luglio alle 13.30 italiane nella seconda semifinale del torneo di Macao, con l’obiettivo di raggiungere l’ultimo atto della competizione e sfidare la vincente del confronto tra Italia e Brasile. Le turche arrivano all’appuntamento forti del pronostico e della loro superiorità fisica, mentre le padrone di casa puntano sull’entusiasmo generato dall’impresa contro gli Stati Uniti e sul sostegno del pubblico per continuare a sognare. Entrambe arrivano all’appuntamento dopo aver superato quarti di finale molto combattuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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