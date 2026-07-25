Un tifone chiamato Noul si sta avvicinando alla costa meridionale della Cina e a Hong Kong, con previsioni di venti intensi e forti piogge durante il fine settimana. La regione è in stato di massima allerta e decine di voli sono stati cancellati. Le autorità hanno invitato la popolazione a prepararsi all’arrivo del maltempo e a seguire gli aggiornamenti ufficiali. Nessun altro dettaglio riguardante interventi specifici o danni è ancora stato comunicato.

Il tifone Noul dovrebbe portare venti e forti piogge nel sud della Cina e a Hong Kong nel corso del fine settimana; la regione è in stato di massima allerta e decine di voli sono stati cancellati. L’Osservatorio di Hong Kong ha riferito che Noul, che si era intensificato raggiungendo venti sostenuti massimi di 140 kmh (87 mph) in prossimità del suo centro, sabato si stava spostando costantemente attraverso la parte nord-orientale del Mar Cinese Meridionale, avvicinandosi alla costa orientale del Guangdong. L’Osservatorio della città prevede che Noul possa abbattersi domenica mattina nelle vicinanze delle città di Huizhou e Shanwei, nel sud della Cina, portando forti venti e rovesci a raffica in alcune zone della regione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Cina, il tifone Noul si avvicina alla costa: la popolazione si prepara per l'arrivo del maltempo

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BREAKING: Monster Waves Hit China as Typhoon Noul Nears Guangdong Coast | AL15

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