Giappone il meridione del Paese si prepara all' arrivo del tifone Jangmi
La regione meridionale del Giappone, inclusa Okinawa, si sta preparando all’arrivo del tifone Jangmi. Previsti forti piogge e venti intensi nella zona, con l’arrivo del fenomeno previsto nei prossimi giorni. Le autorità hanno emesso allerte e invitato alla cautela, mentre le squadre di emergenza sono in allerta. Non sono stati riportati danni o feriti al momento.
Lunedì la regione meridionale giapponese di Okinawa si è preparata all’avvicinarsi del tifone Jangmi, che dovrebbe portare forti piogge e forti venti. L’Agenzia meteorologica giapponese ha dichiarato che il tifone si avvicinerà a Okinawa lunedì con forte intensità, per poi spostarsi verso la regione di Amami il giorno successivo prima di spostarsi verso est. Mercoledì sono previste forti piogge nella regione del Kanto, che comprende Tokyo. Le principali compagnie aeree giapponesi hanno cancellato una serie di voli previsti da e per Okinawa nei prossimi due giorni. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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