Giappone il meridione del Paese si prepara all' arrivo del tifone Jangmi

Notizia in breve

La regione meridionale del Giappone, inclusa Okinawa, si sta preparando all’arrivo del tifone Jangmi. Previsti forti piogge e venti intensi nella zona, con l’arrivo del fenomeno previsto nei prossimi giorni. Le autorità hanno emesso allerte e invitato alla cautela, mentre le squadre di emergenza sono in allerta. Non sono stati riportati danni o feriti al momento.