2026-07-23 15:38:00 Notizia caldissima di calciomercato. Una vera e propria bomba è infatti stata pubblicata poco fa sul web: TRANSFERmarketWEB.com ©foto Federico De Luca 2026 Jack Harrison sembra destinato a continuare la sua carriera lontano dall’Europa. Dopo che la Fiorentina ha deciso di non rendere permanente il suo prestito di sei mesi dal Leeds United, l’esterno inglese è ora sul punto di iniziare un nuovo capitolo nella Major League Soccer. Secondo il New York Times, il trentenne si sta avvicinando al trasferimento al New England Revolution, il club con sede nel Massachusetts che gareggia nella MLS. Ritorno dove tutto ha avuto inizio Per Harrison, il trasferimento segnerebbe un ritorno al football americano, dove ha iniziato la sua carriera professionale con il New York City FC prima di trasferirsi in Inghilterra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Harrison si prepara al ritorno in MLS mentre l’ex ala della Fiorentina si avvicina alla rivoluzione del New England

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