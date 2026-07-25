Venerdì, le navi della guardia costiera cinese hanno usato cannoni ad acqua contro una motovedetta filippina nel Mar Cinese Meridionale. L’incidente si è verificato durante un intervento nella zona contesa. Nessuna informazione è stata fornita sui danni o sui feriti. La motovedetta filippina si trovava nelle acque rivendicate da entrambi i Paesi.

Venerdì, navi della guardia costiera della Cina hanno aperto il fuoco con i cannoni ad acqua contro un’imbarcazione del governo filippino nel Mar Cinese Meridionale. Si è trattato del terzo scontro di questa settimana, mentre i massimi diplomatici si riunivano a Manila per l’incontro annuale dei ministri degli Esteri, con le schermaglie nelle acque contese in cima all’agenda. Lunedì due membri della marina filippina sono rimasti feriti durante uno scontro vicino al Second Thomas Shoal. Giovedì, navi cinesi hanno aperto il fuoco con i cannoni ad acqua contro un’altra imbarcazione della BFAR (Forze Armate filippine) presso lo Scarborough Shoal. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina, cannoni ad acqua contro motovedette filippine nel Mar Cinese Meridionale

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Can the Philippines Stop a Chinese Invasion | Complete Military Arsenal Revealed

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