La Cina prepara la guerra senza sparare | pescherecci-milizia e isole artificiali nel Mar Cinese Meridionale
Navi della Guardia costiera cinese hanno aperto il fuoco con idranti ad alta pressione su due imbarcazioni filippine nel Mar Cinese Meridionale. Il getto d’acqua ha frantumato i vetri delle cabine di pilotaggio di una delle imbarcazioni e distrutto l’antenna del sistema di comunicazione satellitare e il radar di navigazione dell’altra, rendendola inattiva. L’incidente si è verificato in un’area caratterizzata da tensioni tra i due paesi, con la Cina che ha costruito isole artificiali nella regione.
Navi della Guardia costiera cinese aprono il fuoco con idranti ad alta pressione su due imbarcazioni filippine: il getto d’acqua frantuma i vetri delle cabine di pilotaggio della prima e abbatte l’antenna del sistema di comunicazione satellitare e il radar di navigazione della seconda, rendendola cieca alla navigazione. Le vittime dell’attacco, avvenuto lo scorso inverno, erano impegnate in una missione per rifornire di acqua, carburante e viveri i soldati filippini stanziati in un avamposto militare sull’atollo di Second Thomas Shoal, a quasi duecento chilometri dalla terraferma, ricavato da una vecchia nave da sbarco arenata. È solo un episodio, ma ben esemplificativo, del conflitto che la Cina alimenta ogni giorno per dominare lo specchio d’acqua prospiciente alle sue coste meridionali. 🔗 Leggi su Panorama.it
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