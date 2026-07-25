La Cina prepara la guerra senza sparare | pescherecci-milizia e isole artificiali nel Mar Cinese Meridionale

Da panorama.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Navi della Guardia costiera cinese hanno aperto il fuoco con idranti ad alta pressione su due imbarcazioni filippine nel Mar Cinese Meridionale. Il getto d’acqua ha frantumato i vetri delle cabine di pilotaggio di una delle imbarcazioni e distrutto l’antenna del sistema di comunicazione satellitare e il radar di navigazione dell’altra, rendendola inattiva. L’incidente si è verificato in un’area caratterizzata da tensioni tra i due paesi, con la Cina che ha costruito isole artificiali nella regione.

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Navi della Guardia costiera cinese aprono il fuoco con idranti ad alta pressione su due imbarcazioni filippine: il getto d’acqua frantuma i vetri delle cabine di pilotaggio della prima e abbatte l’antenna del sistema di comunicazione satellitare e il radar di navigazione della seconda, rendendola cieca alla navigazione. Le vittime dell’attacco, avvenuto lo scorso inverno, erano impegnate in una missione per rifornire di acqua, carburante e viveri i soldati filippini stanziati in un avamposto militare sull’atollo di Second Thomas Shoal, a quasi duecento chilometri dalla terraferma, ricavato da una vecchia nave da sbarco arenata. È solo un episodio, ma ben esemplificativo, del conflitto che la Cina alimenta ogni giorno per dominare lo specchio d’acqua prospiciente alle sue coste meridionali. 🔗 Leggi su Panorama.it

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