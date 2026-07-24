Una guardia costiera filippina ha diffuso un video che documenta uno scontro tra una nave cinese e due imbarcazioni filippine nel Mar Cinese Meridionale. Durante l’incidente, le navi cinesi hanno impiegato cannoni ad acqua contro quelle filippine. L’evento si è verificato in un'area di disputa nel Mar Cinese Meridionale, senza segnalare feriti o danni significativi alle imbarcazioni coinvolte. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità coinvolte.

La guardia costiera filippina ha diffuso venerdì un video che mostra uno scontro tra una nave della Guardia costiera cinese e due imbarcazioni governative filippine nel Mar Cinese Meridionale. Nelle immagini si vede la nave cinese sparare con un cannone ad acqua contro un’imbarcazione filippina e trascinare una cima dietro un’altra nave nel tentativo di allontanare entrambe le imbarcazioni. Bat, maxi frode fiscale: 65 denunciati e sequestri per 20 milioni. Le immagini dell'operazione New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mar Cinese Meridionale, scontro tra navi cinesi e filippine: Pechino usa i cannoni ad acqua

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China Faces Gilberto Teodoros Warning Over West Philippine Sea Clash

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