Ciclismo Richard Carapaz | Un Tour da sogno Che emozione salire sul podio a Parigi con la maglia a pois

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Richard Carapaz ha vinto due tappe sul percorso dell’ultima settimana del Tour de France 2026, tra cui la diciottesima e la ventesima sull’Alpe d’Huez. Nella ventesima tappa, si è distinto salendo sul podio a Parigi indossando la maglia a pois. La vittoria in questa fase ha concluso un’ottima performance nel corso della corsa, aggiungendo un risultato significativo alla sua stagione.

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Richard Carapaz è sicuramente il protagonista dell’ultima settimana del Tour de France 2026. Un finale di Grande Boucle clamoroso per il corridore della EF Education – EasyPost, che è riuscito a trionfare anche nella ventesima tappa sull’Alpe d’Huez dopo che aveva già conquistato la diciottesima. L’ecuadoregno è andato subito in fuga, consolidando così la sua maglia a pois, poi ha sfruttato anche una caduta di Sepp Kuss, andando a vincere in solitaria. Al secondo posto ha concluso Remco Evenepoel, che ha rimontato da dietro, mentre terzo proprio Kuss. Tutta la felicità di Carapaz al momento dell’intervista a fine tappa: “In questo momento fatico ancora a crederci. 🔗 Leggi su Oasport.it

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