Chuck Russell, regista del film cult The Mask con Jim Carrey e Cameron Diaz, è morto a San Diego. Il 74enne è stato trovato nella sua casa dai vigili del fuoco che sono intervenuti nell’abitazione dopo aver ricevuto la segnalazione da parte della moglie Ania. La donna, durante la chiamata, ha spiegato che il marito era privo di sensi. La scomparsa del regista è stata confermata dal suo avvocato. Morto Chuck Russell, il regista di The Mask: trovato senza vita nella sua abitazione La carriera di Chuck Russell Il ricordo di Jim Carrey Morto Chuck Russell, il regista di The Mask: trovato senza vita nella sua abitazione Il legale di Chuck Russell, come riferisce TMZ, ha confermato il decesso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chuck Russell regista di The Mask trovato morto in casa a San Diego, l'addio di Jim Carrey

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Chuck Russell morto, addio al regista di «The Mask», «Nightmare 3» e «Blob». L'addio di Jim Carrey

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