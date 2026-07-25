Chuck Russell regista di The Mask trovato morto in casa a San Diego l' addio di Jim Carrey

Da virgilio.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Chuck Russell, regista del film cult The Mask con Jim Carrey e Cameron Diaz, è morto a San Diego. Il 74enne è stato trovato nella sua casa dai vigili del fuoco che sono intervenuti nell’abitazione dopo aver ricevuto la segnalazione da parte della moglie Ania. La donna, durante la chiamata, ha spiegato che il marito era privo di sensi. La scomparsa del regista è stata confermata dal suo avvocato. Morto Chuck Russell, il regista di The Mask: trovato senza vita nella sua abitazione La carriera di Chuck Russell Il ricordo di Jim Carrey Morto Chuck Russell, il regista di The Mask: trovato senza vita nella sua abitazione Il legale di Chuck Russell, come riferisce TMZ, ha confermato il decesso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

chuck russell regista di the mask trovato morto in casa a san diego l addio di jim carrey
© Virgilio.it - Chuck Russell regista di The Mask trovato morto in casa a San Diego, l'addio di Jim Carrey
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Chuck Russell morto, addio al regista di «The Mask», «Nightmare 3» e «Blob». L'addio di Jim Carrey

Video ?Chuck Russell morto, addio al regista di «The Mask», «Nightmare 3» e «Blob». L'addio di Jim Carrey

Notizie e thread social correlati

Morto Chuck Russell, il regista di The Mask e Nightmare 3. Il ricordo di Jim CarreyIl 23 luglio 2026, il regista Chuck Russell è deceduto nella sua abitazione nei sobborghi di San Diego.

Morto Chuck Russell, il regista di The Mask trovato morto in casa: aveva 74 anniÈ stato trovato morto in casa il regista Chuck Russell, noto per aver diretto film come The Mask, Il Re Scorpione e Nightmare 3.

Temi più discussi: Morto Chuck Russell, il regista di The Mask trovato morto in casa: aveva 74 anni; Addio a Chuck Russell – Il regista di The Mask ci lascia a 74 anni; È morto Chuck Russell, regista di The Mask, Nightmare 3 e Blob: aveva 74 anni; Morto Chuck Russell, il regista di The Mask trovato senza vita in casa: aveva 74 anni.

chuck russell chuck russell regista diAddio a Chuck Russell, il regista di The Mask, Nightmare 3 e Blob aveva 74 anni: il malore in casa e i tentativi di rianimarloChuck Russell, regista, sceneggiatore e produttore statunitense che ha firmato alcuni dei maggiori successi del cinema fantastico, horror e ... msn.com

chuck russell chuck russell regista diÈ morto Chuck Russell, regista di The Mask e Nightmare 3: aveva 74 anniChuck Russell, regista di film come The Mask, Nightmare 3 - I guerrieri del sogno e Il Re Scorpione, ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web