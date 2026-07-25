Il festival dedicato agli anni Novanta e Duemila continuerà fino a domenica, con eventi programmati per il 25 e 26 luglio. Tra le iniziative previste ci sono il Mega Fluo Party e un dj set tributo a Gigi D’Agostino e Gabry Ponte.

L’APPUNTAMENTO. Il festival anni Novanta e Duemila prosegue il 25 e 26 luglio con il Mega Fluo Party e il dj set tributo a Gigi D’Agostino e Gabry Ponte. Ingresso gratuito. È già entrato nel vivo a ChorusLife il festival dedicato alla musica degli anni Novanta e Duemila. Dopo le prime due serate di giovedì 23 e venerdì 24 luglio, l’appuntamento prosegue sabato 25 e domenica 26 luglio in Piazza del Sagittario, tra dj set, spettacoli dal vivo, atmosfere fluorescenti e grandi successi italiani e internazionali. La manifestazione propone un viaggio nella musica che ha accompagnato un’intera generazione, tra discoteche, compilation, videoclip e fenomeni pop diventati parte dell’immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - ChorusLife torna negli anni Novanta: festival all’insegna della musica fino a domenica

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