Ambra Angiolini torna alla musica dopo trent’anni con un nuovo brano. Questa volta ha scritto e cantato un jingle pubblicitario ispirato agli anni Ottanta e Novanta. Il brano richiama il suo passato musicale, ricordando il successo di T’appartengo. La canzone si presenta come una mini-hit, anche se è stata realizzata per uno spot pubblicitario. La cantante ha scelto di riaprire il suo percorso musicale con un brano che riprende sonorità e stile di quegli anni.

Trent’anni dopo T’appartengo, Ambra Angiolini torna a scrivere e cantare un brano tutto suo. E lo fa nel modo più inaspettato: con un jingle pubblicitario, certo, ma che ha tutta l’anima di una vera mini-hit. Si chiama Basta il nome, dura appena 30 secondi ed è destinata a rimanere in testa a chiunque la ascolti anche solo una volta. Una scelta artistica fatta dalla stessa Ambra, che ha voluto attingere a piene mani all’immaginario degli anni Ottanta e Novanta. Quelli del suo esordio, dei suoi successi pop, di una televisione spensierata e di tutta una generazione cresciuta tra videoclip e tormentoni: molti di noi sono ancora rimasti lì, chiusi nella stanza, a canticchiare “giura”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ambra torna alla musica con il jingle ispirato agli anni Ottanta e Novanta

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