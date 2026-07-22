ChorusLife torna negli Anni Novanta quattro serate tra musica dance e atmosfere fluo

Da bergamonews.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da giovedì 23, quattro serate si svolgono con musica dance e atmosfere fluo, richiamando gli Anni Novanta. L’evento propone una selezione di hit dance e brani che hanno caratterizzato quel periodo, con DJ e performance dal vivo. Le serate si tengono in un locale dedicato, con ingresso limitato e rispetto delle norme di sicurezza. Sono previsti allestimenti con luci colorate e decorazioni tipiche degli anni Novanta. L’organizzazione ha comunicato le date e le modalità di partecipazione.

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Quattro serate per tornare indietro nel tempo, sulle note delle hit, dance e non solo, che hanno fatto ballare un’intera generazione. Da giovedì 23 a domenica 26 luglio Piazza del Sagittario, a ChorusLife, ospiterà un nuovo evento dedicato alla musica degli anni Novanta e Duemila, tra spettacoli dal vivo, dj set, atmosfere fluorescenti e grandi successi italiani e internazionali. Un tuffo nella nostalgia e nel divertimento per rivivere un’epoca entrata ormai nell’immaginario collettivo: quella delle discoteche, delle compilation, dei videoclip musicali e dei grandi fenomeni pop capaci di attraversare mode e generazioni. Ad aprire il programma, giovedì 23 luglio, sarà “ Millennium 90-2000 ”, un viaggio musicale tra le canzoni simbolo degli anni Novanta e dei primi anni Duemila. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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