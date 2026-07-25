La Procura di Roma ha chiuso le indagini su due ex calciatori, accusati di aver esercitato senza abilitazione la professione di procuratori sportivi. Le indagini, condotte dal pm Francesco Musolino, riguardano Giuseppe Sculli e Simone Pepe, che avrebbero agito fingendo di essere procuratori. Nessun altro dettaglio è stato fornito al momento.

La Procura di Roma ha chiuso le indagini e formulato i capi di accusa a carico di Giuseppe Sculli e Simone Pepe: i due avrebbero esercitato, secondo quanto raccolto dal pm Francesco Musolino, senza la necessaria abilitazione la professione di procuratori sportivi. Sui due pesano anche accuse di tentata estorsione e falso. Nell'inchiesta risultano indagati, in concorso, anche Luigi Iachini Bellisarii, agente sportivo regolarmente abilitato, e il legale Alessandro Buccieri., La vicenda, che le autorità stanno cercando di chiarire sotto tutti i punti di vista, sarebbe emersa quando due calciatori da loro assistiti, Costantino Favasuli e Davide Bettella, avrebbero espresso il desiderio di interrompere il rapporto lavorativo, ricevendo in risposta la richiesta di versare penali da svariate centinaia di migliaia di euro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Chiuse le indagini su Simone Pepe e Giuseppe Sculli: sono accusati di essersi finti procuratori calcistici

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