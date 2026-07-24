Simone Pepe e Giuseppe Sculli sono indagati dalla Procura di Roma con l’accusa di aver esercitato illegalmente la professione di agente sportivo, oltre a false attestazioni e tentativi di estorsione. Secondo l’indagine, i due ex calciatori avrebbero finto di essere procuratori per ottenere vantaggi illeciti. L’indagine riguarda anche presunte attività di falso e tentata estorsione legate a questa condotta. Entrambi sono attualmente sotto inchiesta senza aver ancora ricevuto eventuali avvisi di garanzia ufficiali.

Due ex calciatori di Serie A finiscono al centro di un’inchiesta giudiziaria. Simone Pepe e Giuseppe Sculli sono indagati dalla Procura di Roma con accuse che comprendono esercizio abusivo della professione di agente sportivo, falso e tentata estorsione. Nel fascicolo coordinato dal pm Saverio Francesco Musolino risultano coinvolti anche l’agente sportivo Luigi Iachini Bellisarii e l’avvocato Alessandro Buccieri. L’accusa: trattative e contratti senza abilitazione. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Pepe e Sculli avrebbero svolto attività proprie di un procuratore sportivo pur non avendo la necessaria abilitazione, occupandosi di trattative e accordi economici per alcuni giovani calciatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sculli e Pepe accusati di fingersi procuratori, indagine per falso ed estorsione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, gli ex calciatori Pepe e Sculli indagati per esercizio abusivo della professione e tentata estorsione: «Si fingevano procuratori»Due ex calciatori sono stati iscritti nel registro degli indagati con accuse di esercizio abusivo della professione e tentata estorsione.

Gli ex calciatori Sculli e Pepe indagati per falso e tentata estorsioneLa procura di Roma ha concluso le indagini su due ex calciatori, accusandoli di falso, esercizio abusivo della professione di agente e tentata...

Si fingevano procuratori: Sculli e Pepe indagati per esercizio abusivo della professioneSecondo l'inchiesta, Pepe e Sculli avrebbero svolto attività di procuratori senza la necessaria abilitazione, curando trattative e accordi economici per giovani promesse del calcio e - secondo l'accus ... gazzetta.it

Pepe, l'ex Juve indagato per esercizio abusivo della professione di agente sportivoNell'indagine portata avanti dalla Procura di Roma è coinvolto un altro ex calciatore, Giuseppe Sculli. Tra le accuse anche la tentata estorsione ... tuttojuve.com