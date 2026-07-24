Sculli e Pepe accusati di fingersi procuratori indagine per falso ed estorsione

Da thesocialpost.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Simone Pepe e Giuseppe Sculli sono indagati dalla Procura di Roma con l’accusa di aver esercitato illegalmente la professione di agente sportivo, oltre a false attestazioni e tentativi di estorsione. Secondo l’indagine, i due ex calciatori avrebbero finto di essere procuratori per ottenere vantaggi illeciti. L’indagine riguarda anche presunte attività di falso e tentata estorsione legate a questa condotta. Entrambi sono attualmente sotto inchiesta senza aver ancora ricevuto eventuali avvisi di garanzia ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Due ex calciatori di Serie A finiscono al centro di un’inchiesta giudiziaria. Simone Pepe e Giuseppe Sculli sono indagati dalla Procura di Roma con accuse che comprendono esercizio abusivo della professione di agente sportivo, falso e tentata estorsione. Nel fascicolo coordinato dal pm Saverio Francesco Musolino risultano coinvolti anche l’agente sportivo Luigi Iachini Bellisarii e l’avvocato Alessandro Buccieri. L’accusa: trattative e contratti senza abilitazione. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Pepe e Sculli avrebbero svolto attività proprie di un procuratore sportivo pur non avendo la necessaria abilitazione, occupandosi di trattative e accordi economici per alcuni giovani calciatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

sculli e pepe accusati di fingersi procuratori indagine per falso ed estorsione
© Thesocialpost.it - Sculli e Pepe accusati di fingersi procuratori, indagine per falso ed estorsione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Roma, gli ex calciatori Pepe e Sculli indagati per esercizio abusivo della professione e tentata estorsione: «Si fingevano procuratori»Due ex calciatori sono stati iscritti nel registro degli indagati con accuse di esercizio abusivo della professione e tentata estorsione.

Gli ex calciatori Sculli e Pepe indagati per falso e tentata estorsioneLa procura di Roma ha concluso le indagini su due ex calciatori, accusandoli di falso, esercizio abusivo della professione di agente e tentata...

sculli e pepe accusatiSi fingevano procuratori: Sculli e Pepe indagati per esercizio abusivo della professioneSecondo l'inchiesta, Pepe e Sculli avrebbero svolto attività di procuratori senza la necessaria abilitazione, curando trattative e accordi economici per giovani promesse del calcio e - secondo l'accus ... gazzetta.it

sculli e pepe accusatiPepe, l'ex Juve indagato per esercizio abusivo della professione di agente sportivoNell'indagine portata avanti dalla Procura di Roma è coinvolto un altro ex calciatore, Giuseppe Sculli. Tra le accuse anche la tentata estorsione ... tuttojuve.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web