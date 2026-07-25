Federico Chiesa si avvicina a un possibile ritorno in nazionale con l’arrivo di Andrea Pirlo come allenatore. Pirlo ha espresso apprezzamento per l’ex giocatore della Juventus. La decisione definitiva sarà presa nelle prossime settimane. Chiesa, che non è stato convocato recentemente, potrebbe tornare a far parte della selezione nazionale. La situazione si definisce con l’arrivo di Pirlo sulla panchina.

Il futuro di Federico Chiesa in nazionale potrebbe avere una svolta improvvisa nelle prossime settimane grazie all’arrivo in panchina di Andrea Pirlo. Chiesa pronto a tornare in nazionale (Ansa Foto) – calciomercato.it Avuto a disposizione durante la sua avventura sulla panchina della Juventus, Andrea Pirlo apprezza molto le qualità di Federico Chiesa che ha trovato poco spazio al Liverpool durante le ultime due stagioni. L’esterno offensivo piace molto al nuovo CT della nazionale italiana che è pronto a puntare su di lui per il rilancio della squadra azzurra. Quello che appare certo è che per Chiesa ci dovrà essere un cambio di maglia in estate per tornare a trovare continuità e spazio tali da permettergli di tornare con continuità all’interno della lista dei convocati. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Chiesa vicino al ritorno in nazionale, Pirlo apprezza molto l’ex Juventus

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