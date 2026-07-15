La nazionale italiana sta considerando un cambio di allenatore, con un possibile ritorno di Buffon come portiere e l'inserimento di Pirlo come commissario tecnico. Questa fase di riorganizzazione segue il fallimento nella qualificazione ai Mondiali dello scorso anno e prevede una revisione completa della squadra. Le decisioni sono ancora in fase di valutazione e non sono state ufficializzate.

C'è ria di vera e propria rivoluzione in casa azzurra. Dopo il terremoto della scorsa primavera, con la mancata qualificazione ai Mondiali, la Nazionale Italiana è pronta a ridisegnare completamente la propria colonna vertebrale. Sotto la guida del nuovo direttore tecnico, Paolo Maldini, affiancato da Leonardo, la FIGC si prepara a lanciare il nuovo ciclo. Nazionale, possibile ritorno in azzurro per lui!. Le manovre sono già iniziare, anche se manca quella più importante: il Commissario Tecnico. In cima alla lista dei desideri c'è Andrea Pirlo, un profilo che corrisponde all'identikit di carisma e visione calcistica cercato per la rinascita azzurra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nazionale, svolta Maldini: Pirlo possibile CT e ritorno di Buffon in vista

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