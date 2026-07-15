La FIGC sta preparando una riorganizzazione del Club Italia e sceglierà il nuovo commissario tecnico della Nazionale, dopo le dimissioni di Gattuso. In queste ore, si parla di un possibile ritorno di Pirlo come nuovo allenatore. La decisione definitiva dovrebbe essere presa a breve, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulla scelta del tecnico. La situazione è in evoluzione e ancora nessuna comunicazione ufficiale è stata annunciata.

Aggiornamenti importantissimi in casa azzurra per il post Gattuso: ecco cosa sta succedendo in queste ore. Ora ci siamo davvero. La FIGC si appresta a mettere in atto una vera e propria riorganizzazione del Club Italia e a decidere chi sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Negli ultimi giorni si sono fatti diversi nomi, da Conte a Mancini passando per Guardiola, ma al momento il favorito numero uno sarebbe Andrea Pirlo. Buffon – Calciomercato.it Lo riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui il direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo avrebbe ormai deciso di puntare sull’ex tecnico della Juventus per rilanciare gli azzurri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Panchina Nazionale, sprint Pirlo: spunta un altro clamoroso ritorno

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