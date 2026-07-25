A Chieri, una donna di circa settant’anni è stata violentata lungo la pista ciclabile lunedì 13 luglio. L’aggressore, un giovane descritto come un uomo tra i 20 e i 30 anni di origine africana, si è avvicinato con una bicicletta e ha trascinato la vittima nel fosso prima di commettere l’aggressione. La donna ha riportato lesioni e ha fornito una descrizione dell’uomo alle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso.

Orrore a Chieri, in provincia di Torino. Una donna sulla settantina è stata vittima di uno stupro lungo la pista ciclabile. L'episodio risale a lunedì 13 luglio e l'autore dell'aggressione sarebbe un giovane, descritto dalla vittima come un africano tra i 20 e i 30 anni, che viaggiava in bicicletta, come la stessa anziana. Il giovane l'ha prima fatta cadere a terra, poi l'ha spinta in un fosso e infine l'ha trascinata lungo un sentiero. Lì l'avrebbe aggredita, tentando di strangolarla e minacciandola anche con un coltello. La donna è riuscita a salvarla, anche se ha riportato una frattura a una costola. L'anziana vittima dello stupro è una pensionata e nonna di due nipoti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Chieri, trascina nel fosso la pensionata e la stupra: orrore dell'africano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Orrore a Milano, nigeriano irregolare pesta e stupra una donna francese nel parcheggioA Milano si è verificato un episodio grave nel cuore della città, quando una donna francese è stata aggredita in un parcheggio.

Orrore a Venezia: musulmano stupra la sua coinquilinaA Venezia si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto una giovane ragazza di 17 anni, di origine bengalese.

Temi più discussi: Chieri, trascina nel fosso la pensionata e la stupra: orrore dell'africano | Libero Quotidiano.it; Don Patriciello mette la sinistra spalle al muro: Non volano schiaffi ma coltelli | Libero Quotidiano.it; Giovanni Donzelli asfalta Ilaria Salis: Imbarazzante, ma questa volta non scappi | Libero Quotidiano.it.

Chieri, tentata violenza sessuale sulla ciclabile: settantenne trascinata tra i rovi e minacciata con un coltelloLa vittima, una pensionata di circa settant’anni, ha reagito al tentativo di violenza sessuale ed è stata colpita con un pugno. Ha riportato una costola fratturata e lesioni alla trachea. L’aggressore ... giornalelavoce.it

Tenta di violentare in pieno giorno una 70enne sulla ciclabile di Chieri. La donna, malmenata, reagisceL'assalto sarebbe avvenuto il 13 luglio a mezzogiorno tra Chieri e Riva di Chieri. La donna malmenata è stata dimesa dall'ospedale con un prognosi di 30 giorni. È il secondo attacco a un'anziana nel T ... msn.com