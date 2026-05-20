A Milano si è verificato un episodio grave nel cuore della città, quando una donna francese è stata aggredita in un parcheggio. Un uomo di nazionalità nigeriana, senza permesso di soggiorno, l’ha picchiata e violentata. L’intervento della Polizia Locale, coordinata dal comandante, è stato immediato, portando all’arresto dell’uomo. L’episodio ha sollevato nuove preoccupazioni sulla sicurezza nel capoluogo lombardo.

Un nuovo capitolo negativo sul fronte della sicurezza a Milano, nonostante l’intervento tempestivo della Polizia Locale, guidata dal comandante Gianluca Mirabelli. Sono stati i vigili infatti ieri a salvare una donna di origine francese dalle grinfie di un nigeriano, risultato poi irregolare sul territorio italiano, che la stava stuprando. È accaduto a Lampugnano, nel tardo pomeriggio. L’uomo stava abusando della vittima contro una recinzione dove era riuscito a trascinarla dopo averla aggredita è malmenata. La Locale lo ha sorpreso in flagranza, è intervenuta e lo ha bloccato. I dettagli dell’accaduto sono ancora in fase di ricostruzione. Stamattina il comandante Mirabelli ha portato l’episodio al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si svolge ogni mercoledì in prefettura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Orrore a Milano, nigeriano irregolare pesta e stupra una donna francese nel parcheggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Entra nel cortile di una casa e pesta un 14enne senza motivo: denunciato nigerianoBrutale aggressione a Borgofranco d’Ivrea, paesino in provincia di Torino, dove un ragazzino di 14 anni è stato picchiato da un 29enne nigeriano,...

Leggi anche: Parma, pesta una donna. Poi bottigliate a un ragazzo: l'orrore dell'immigrato, immagini forti