Orrore a Milano nigeriano irregolare pesta e stupra una donna francese nel parcheggio

Da ilgiornale.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano si è verificato un episodio grave nel cuore della città, quando una donna francese è stata aggredita in un parcheggio. Un uomo di nazionalità nigeriana, senza permesso di soggiorno, l’ha picchiata e violentata. L’intervento della Polizia Locale, coordinata dal comandante, è stato immediato, portando all’arresto dell’uomo. L’episodio ha sollevato nuove preoccupazioni sulla sicurezza nel capoluogo lombardo.

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Un nuovo capitolo negativo sul fronte della sicurezza a Milano, nonostante l’intervento tempestivo della Polizia Locale, guidata dal comandante Gianluca Mirabelli. Sono stati i vigili infatti ieri a salvare una donna di origine francese dalle grinfie di un nigeriano, risultato poi irregolare sul territorio italiano, che la stava stuprando. È accaduto a Lampugnano, nel tardo pomeriggio. L’uomo stava abusando della vittima contro una recinzione dove era riuscito a trascinarla dopo averla aggredita è malmenata. La Locale lo ha sorpreso in flagranza, è intervenuta e lo ha bloccato. I dettagli dell’accaduto sono ancora in fase di ricostruzione. Stamattina il comandante Mirabelli ha portato l’episodio al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si svolge ogni mercoledì in prefettura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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