Orrore a Venezia | musulmano stupra la sua coinquilina

A Venezia si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto una giovane ragazza di 17 anni, di origine bengalese. La vicenda riguarda uno stupro compiuto da un uomo di nazionalità musulmana, coinquilino della vittima. L’evento si inserisce nel contesto delle elezioni comunali in programma il 24 e 25 maggio, e ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. La polizia sta indagando sul caso per chiarire i dettagli della vicenda.

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Il fattore Bangladesh sulle elezioni comunali a Venezia del prossimo 24 e 25 maggio. L’ultimo episodio racconta una vicenda scabrosa legata allo stupro di una giovane diciassettenne bengalese. Sabato notte, precisamente a Mestre (la località più popolosa del Comune veneziano), la giovane ha denunciato di essere stata violentata dal coinquilino suo connazionale che viveva con lei, il marito della donna e il figlio della coppia di appena tre mesi. Una storia agghiacciante, cui seguiranno gli accertamenti anche dal punto di vista giudiziario. In pratica l’uomo, approfittando dell’assenza del marito, avrebbe violentato la minorenne, mentre il neonato dormiva nella stanza accanto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Orrore a Venezia: musulmano stupra la sua coinquilina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Orrore nella Bergamasca, marocchino aggredisce 26enne con una sciabola e la stupraUna storia a dir poco agghiacciante quella che arriva da Bottanuco, in provincia di Bergamo, dove una giovane donna è stata brutalmente aggredita e... Sequestra e stupra la sua ex per 5 giorni, arrestato 39enne ad AnconaE’ finito nel carcere di Montacuto, ad Ancona, il cittadino libico di 39 anni, residente a Ora, in provincia di Bolzano, accusato di aver costretto...