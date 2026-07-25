Chi salva i bagnini?

Un tempo i bagnini erano visti come figure eroiche, pronti a salvare vite in mare, mentre ora spesso vengono considerati fastidiosi o semplici baby sitter. La percezione pubblica nei confronti di questi soccorritori è cambiata, e vengono meno rispettati come figure di salvataggio. La loro figura, una volta simbolo di sicurezza, oggi subisce una trasformazione nella percezione collettiva.

Una volta era un mito, ti strappava dalle onde e ti prendeva pure il cuore. Adesso il bagnino viene trattato come un rompiscatole, al massimo come un baby siytter. «Mio figlio è campione di nuoto, perché lo hai fischiato?», sul bagnasciuga si esibisce la migliore versione estiva del genitore che d’inverno sale in cattedra e contesta un brutto voto perché suo figlio è un genio e il prof non capisce niente. Ieri Il Messaggero ha raccolto la denuncia degli assistenti di spiaggia che devono gestire bagnanti, soprattutto bambini e adolescenti, sempre più indisciplinati, irrispettosi dei divieti, incuranti delle bandiere rosse e sordi ai richiami.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Assistenti bagnanti

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