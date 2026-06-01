Chi salva vite e chi distrugge l' ambiente | lo yin e yang del lago

Ogni giorno della stagione calda, vengono effettuati controlli e rilevamenti sui danni al lago. La routine si ripete settimanalmente, con l’obiettivo di monitorare l’impatto delle attività umane sull’ambiente. La situazione si concentra su elementi come la qualità dell’acqua, la presenza di inquinanti e i danni alle rive. Questi controlli sono svolti regolarmente per valutare eventuali azioni di tutela o intervento.

Ogni lunedì mattina, anzi, ormai quasi ogni giorno della bella stagione (come in questo anticipo di estate), si è costretti al censimento dei danni.I comuni della riviera fanno i conti con il degrado lasciato dalle "invasioni" che a questo punto diventa sempre più difficile non definire. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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