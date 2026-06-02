Sono stati pubblicati i bandi per l’assegnazione di 27 aree di spiaggia a Rimini. Le procedure sono state avviate prima delle indicazioni ufficiali del governo, che dovrà ancora definire le modalità di gestione dei bandi per le attività di spiaggia. Il Comune ha deciso di procedere comunque con le gare per l’assegnazione delle aree. La stagione dei bagnini, tuttavia, sembra essere garantita.

Primi bandi per le spiagge a Rimini. In attesa delle indicazioni del governo, che dovrà stabilire una volta per tutte come gestire i futuri bandi per assegnare le attività di spiaggia, il Comune tira dritta e parte con le prime gare. Il 10 giugno, come avevamo anticipato, saranno pubblicati sul Bur (il Bolettino ufficiale regionale dell’Emilia-Romagna) i bandi per affidare le concessioni di 27 aree di spiaggia nella zona di Rimini nord, tra Torre Pedrera e Viserbella. Si tratta di aree destinate a lettini e ombrelloni davanti a stabilmenti balneari che non sono in concessione ma su arenile privato (i terreni Ceschina). Stiamo parlando di 107mila metri quadrati di spiaggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pronti i bandi per 27 aree di spiaggia. Ma la stagione dei bagnini è salva

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