Sidney Serpetri morta in vacanza in Kenya lo schianto contro un camion assieme al marito e il figlio | chi era l’avvocata fiorentina di 52 anni

Sidney Serpetri, avvocata fiorentina di 52 anni, è deceduta in Kenya durante una vacanza. La donna è morta in un incidente stradale frontale con un camion, avvenuto mentre era a bordo dell’auto con il marito e il figlio. L’incidente ha coinvolto anche i familiari, che sono rimasti feriti. La causa dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte non sono state rese note.

È morta mentre era in vacanza in Kenya, Sidney Serpetri, 52 anni. La donna ha perso la vita in un frontale tra l’auto su cui viaggiava e un camion arrivato dalla corsia opposta. Sepretri si trovava a bordo del veicolo insieme al marito e al figlio, diretti da Mombasa verso Malindi, quando è avvenuto lo scontro. Nell’impatto ha perso la vita anche l’autista keniano del mezzo pesante. Come stanno il marito e il figlio di Sidney Serpetri. Il marito e il figlio della 52enne sono stati ricoverati in un ospedale di Mombasa, ma i due non sarebbero in pericolo di vita. L’ambasciata italiana a Nairobi si è mossa subito per garantire assistenza alla famiglia, mantenendo i contatti sia con i due connazionali ricoverati sia con la struttura sanitaria che li ha in cura. 🔗 Leggi su Open.online

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Incidente stradale in Kenya, morta turista italiana: aveva 52 anni ed era in vacanza con la famiglia

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