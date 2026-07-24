Una vacanza in Kenya si è conclusa con la morte di un’avvocata di 52 anni. La donna, già salita in passato in quella regione, è stata coinvolta in un incidente stradale. L’incidente ha provocato il decesso sul posto. La notizia è stata confermata dalle autorità locali e dalle fonti ufficiali. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze dell’incidente o su eventuali altri coinvolti.

Firenze, 24 luglio 2026 – Doveva essere una vacanza felice, spensierata, in una terra africana – il Kenya – dove era già stata in passato. E’ finita in tragedia, con un incidente stradale che ha stroncato la vita di Sidney Serpetri, avvocata fiorentina di 52 anni. L’incidente frontale fra Mombasa e Malindi. Come ricostruito da malindikenya.net, portale degli italiani in Kenya, l’incidente è avvenuto sulla strada che collega Mombasa e Malindi. A scontrarsi frontalmente sono stati un camion e il mezzo per il transfer sul quale viaggiava la famiglia fiorentina. Nel terribile frontale, oltre alla professionista, ha perso la vita anche l’autista del mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vacanza in famiglia diventa tragedia, l’avvocata Sidney Serpetri muore in Kenya

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¡Un solo vistazo cambió su vida! El frío CEO que no tocaba a nadie rompió todas sus reglas por ella

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