Che dieta ha fatto Monica Setta? Il segreto della conduttrice

Monica Setta ha cambiato la sua forma fisica negli ultimi anni, ma non sono stati resi noti dettagli specifici sulla sua dieta o sui metodi utilizzati. La conduttrice non ha pubblicamente condiviso informazioni su eventuali regimi alimentari o programmi di allenamento seguiti. Non ci sono dichiarazioni ufficiali riguardo a una dieta particolare o a strategie di perdita di peso adottate.

Quale dieta segue Monica Setta? Ecco il segreto di bellezza della famosa conduttrice. Monica Setta, negli ultimi anni, ha modificato la sua forma fisica. La conduttrice ha raccontato quale stile di vita e quale dieta segue, svelando tutti i suoi segreti di bellezza. Negli ultimi anni Monica Setta ha attirato l’attenzione non solo per il suo lavoro in televisione, ma anche per la forma fisica ritrovata. La giornalista e conduttrice ha raccontato più volte di seguire uno stile di vita equilibrato, basato su un’alimentazione sana e su abitudini costanti, senza ricorrere a diete drastiche o particolarmente restrittive. Il suo regime alimentare punta soprattutto sulla qualità degli alimenti e sulla regolarità dei pasti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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