Il segreto della longevità parla italiano | merito della dieta mediterranea

La dieta mediterranea, riconosciuta dall’Unesco e studiata da decenni, è associata alla longevità. Questo stile alimentare, tipico del Sud Italia, è considerato tra i fattori principali che contribuiscono a una vita più lunga. La ricerca scientifica ha confermato che seguire questa dieta può influenzare positivamente la salute e la durata della vita.

Un modo di mangiare che tutto il mondo ci invidia. Lo riconosce l’Unesco, lo confermano decenni di ricerca scientifica. Si chiama dieta mediterranea, ed è molto più di una lista di alimenti: è cultura, è identità. La più efficace per ridurre l’incidenza di patologie cardiovascolari, diabete di tipo 2, tumori e disturbi neurodegenerativi. Quest’anno, la manifestazione che celebra questo virtuoso stile di vita ha scelto nuovamente Napoli (dopo lo scorso anno a Paestum) come propria sede di residenza. Dall’11 al 13 giugno 2026, la Stazione Marittima del capoluogo campano ospiterà infatti la quinta edizione del Dmed, il Salone della dieta mediterranea. 🔗 Leggi su Panorama.it

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