Che cos' è la TAV Torino-Lione | il tunnel più lungo del mondo quasi 15 miliardi e trent' anni di polemiche

La TAV Torino-Lione è un progetto di un nuovo tunnel ferroviario che collega Italia e Francia, con una lunghezza di circa 57 chilometri, rendendolo il più lungo al mondo. Il costo stimato dell'opera si aggira intorno ai 15 miliardi di euro. Il progetto è al centro di discussioni da oltre 30 anni, coinvolgendo questioni tecniche, economiche e ambientali. La realizzazione del tunnel prevede un percorso sotterraneo sotto le Alpi.

Se ne parla da più di trent'anni, ma pochi saprebbero dire con precisione che cosa sia. La TAV Torino-Lione è il progetto di un nuovo collegamento ferroviario tra Italia e Francia, pensato soprattutto per le merci, il cui elemento centrale è una galleria di 57,5 chilometri sotto le Alpi: sarà, una volta completata, il tunnel ferroviario più lungo del mondo. I lavori sono in corso, il limite di spesa fissato ad aprile per la sola sezione transfrontaliera è di circa 14,7 miliardi di euro e l'entrata in servizio commerciale è prevista entro il 31 dicembre 2033. Attorno a quest'opera si è consolidata una delle contrapposizioni più durature della politica italiana. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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TAV Torino–Lione: i costi continuano a cambiare, la trasparenza no.

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