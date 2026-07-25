Il servizio ChatGPT è stato irraggiungibile in tutto il mondo oggi, 25 luglio 2026, a causa di un malfunzionamento tecnico. OpenAI ha avviato un’indagine per capire le cause del blackout globale che ha impedito agli utenti di accedere alle conversazioni. La piattaforma ha riscontrato un grave problema che ha interessato il funzionamento del sistema a livello internazionale. La società sta lavorando per ripristinare il servizio e chiarire le ragioni del guasto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Malfunzionamento internazionale impedisce agli utenti di accedere alle conversazioni. ChatGPT sta affrontando un grave problema tecnico a livello globale nella giornata di oggi, sabato 25 luglio 2026. Migliaia di utenti in diverse aree del mondo, tra cui Stati Uniti ed Europa, segnalano difficoltà nel caricamento del servizio e l’impossibilità di accedere sia alle nuove chat sia alle conversazioni salvate in precedenza. OpenAI ha confermato il disservizio attraverso i propri canali ufficiali, comunicando di essere al lavoro per individuare l’origine del problema: “Siamo a conoscenza del malfunzionamento e stiamo indagando sulle cause”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - ChatGPT fuori uso in tutto il mondo: OpenAI indaga sul blackout globale di oggi, 25 luglio

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