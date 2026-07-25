?ChatGpt è down in tutto il mondo cosa sta succedendo OpenAi | Grave problema stiamo indagando sulle cause

Da ilmessaggero.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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ChatGpt non funziona più in tutto il mondo, impedendo agli utenti di accedere alle chat e alle conversazioni. Il servizio è inattivo sia negli Stati Uniti che in Europa. OpenAi ha confermato un grave problema e ha avviato un’indagine per determinarne le cause. Al momento, non sono stati forniti dettagli sul motivo del malfunzionamento o sui tempi di risoluzione.

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ChatGpt sta subendo un grave problema di funzionamento a livello globale e gli utenti di tutto il mondo, Stati Uniti ed Europa compresi, non riescono a caricare le chat, nemmeno le conversazioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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