ChatGpt non funziona più in tutto il mondo, impedendo agli utenti di accedere alle chat e alle conversazioni. Il servizio è inattivo sia negli Stati Uniti che in Europa. OpenAi ha confermato un grave problema e ha avviato un’indagine per determinarne le cause. Al momento, non sono stati forniti dettagli sul motivo del malfunzionamento o sui tempi di risoluzione.

ChatGpt sta subendo un grave problema di funzionamento a livello globale e gli utenti di tutto il mondo, Stati Uniti ed Europa compresi, non riescono a caricare le chat, nemmeno le conversazioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - ?ChatGpt è down in tutto il mondo, cosa sta succedendo. OpenAi: «Grave problema, stiamo indagando sulle cause»

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